Arna Fc Internazionale, un punto con la Roma e scatta il riscatto! L’impatto a bilancio dell’operazione

Pubblicità

Arnautovic Inter, un punto con la Roma e scatta il riscatto! L’impatto a bilancio dell’operazione fatta in estate col Bologna

Marko Arnautovic sta per essere riscattato ufficialmente dall’Inter! Calcio e Finanza mette il focus sull’accordo siglato dai nerazzurri col Bologna quando in estate hanno prelevato l’austriaco. Il contratto prevedeva l’obbligo di riscatto che sarebbe scattato al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024.

Pubblicità

Basta dunque anche solo un pareggio nel match di domani contro la Roma e sarà ufficiale il suo acquisto. Non cambia sostanzialmente nulla per l’impatto a bilancio dell’operazione, per il fatto che il club nerazzurro aveva già considerato il riscatto come certo già in estate.

Pubblicità

L’articolo Arnautovic Inter, un punto con la Roma e scatta il riscatto! L’impatto a bilancio dell’operazione proviene da Inter News 24.