Arna esulta dopo Fc Internazionale Juve: il messaggio fa impazzire i tifosi – NEWS

Il centravanti dell’Inter Marko Arnautovic esplode di gioia dopo la vittoria ottenuta ieri sera dai nerazzurri contro la Juve

Nonostante un ingresso in campo non dei migliori, Marko Arnautovic si è goduto comunque insieme ai compagni la vittoria ottenuta ieri sera in Inter Juve. Al termine del match, poi, il messaggio social che infiamma i tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marko Arnautovic (@m.arnautovic7)

Ecco il post del centravanti austriaco, il quale commenta: «+3 AMALA»

