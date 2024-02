Arna e Sanchez ora o mai più: l’Fc Internazionale chiede una svolta

Con la Champions League alle porte, tornano a far discutere le riserve d’attacco dell’Inter. Nelle prossime settimane, infatti, Arnautovic e Sanchez saranno parte importante nelle rotazioni di Inzaghi, che dovrà gestire al meglio le energie di Thuram e Lautaro Martinez.

Ecco perché, come riportato dal Corriere dello Sport, l’austriaco e il cileno sono chiamati a svoltare la loro seconda vita nerazzurra, fin qui abbastanza in penombra. D’altronde, l’attacco è l’unico reparto nerazzurro a non aver fin qui mostrato dei ricambi all’altezza.

Arnautovic avrà l’occasione per smentire le critiche già domani sera, dal momento che dovrebbe partire con tutta probabilità dal 1’contro la Salernitana, la sua terza partita da titolare in Serie A. In oni caso, dei segnali positivi, come sottolinea il quotidiano romano, sono già arrivati nella sfida contro la Roma, con i due protagonisti nell’azione del quarto gol di Bastoni.

L’opinione di Passione Inter

Le possibilità dell’Inter di raggiungere lo Scudetto e di essere competitiva anche in Champions League passano molto anche dalle prestazioni di Arnautovic e Sanchez. Thuram e Lautaro Martinez hanno fin qui trascinato l’attacco nerazzurro, ma le fatiche della stagione potrebbero diventare sempre più evidenti senza un debito ricambio. E Inzaghi lo sa.