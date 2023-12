Arna a NEWS: «Amo l’Fc Internazionale, dobbiamo vincere tutte le partite e lo Seconda Stella» #Intervista

L’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo dei nerazzurri contro il Lecce

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Lecce, Marko Arnautovic ha raccontato il suo momento attuale e le emozioni per il successo di oggi.

IL CORO DEI TIFOSI PER ME – «Per me è un po’ emozionante, sono in un periodo difficile. Quando mi ha chiamato l’Inter per venire qua ero felice come un bambino, poi quando sono arrivato i primi tempi sono stati difficili perché mi sono infortunato. Poi è difficile entrare subito. La gente qua, i miei compagni, l’allenatore e il club mi aiutato tutti i giorni tanto e voglio dare tutto per questa maglia. Amo questo club, lo sapete che ero qua già nel 2010».

SULLA MANCANZA DEL GOL E L’ASSIST – «Per me vale quando la squadra vince e noi giochiamo bene. Certo che mi manca il gol, ma è un momento in cui io faccio tutto e non entra. E’ un po’ un periodo difficile, però ho fatto l’assist e abbiamo vinto. E’ questo che conta, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite e vincere lo scudetto».

GRUPPO MATURO – «Gruppo straordinario, dal primo all’ultimo. Siamo una squadra bellissima e vogliamo tutti un obiettivo: vincere lo scudetto e lottiamo per questo»

LOTTA TRA JUVE ED INTER? – «Non guardiamo a cosa fa la Juve, il Milan o le altre squadre. noi guardiamo a noi. Dobbiamo vincere tutte le partite e vediamo cosa succede».

L’articolo Arnautovic a Sky: «Amo l’Inter, dobbiamo vincere tutte le partite e lo scudetto» proviene da Inter News 24.