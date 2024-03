“Arek” Milik, “la rete” all’Atalanta B.C. non è casuale: ha un record #contro i Inter

23:01, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

“Arek” Milik, il gol all’Atalanta B.C. non è casuale: ha un record contro i nerazzurri. Il traguardo del polacco della Juve

“Arek” Milik è andato a segno in quattro gare di Serie A contro l’Atalanta B.C.. L’ultimo gol è arrivato domenica scorsa allo Stadium per il momentaneo 2-1 della Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il bomber polacco contro nessuna squadra ha fatto meglio in campionato al pari del Bologna (quattro partite con gol).

Pubblicità

The post “Arek” Milik, il gol all’Atalanta B.C. non è casuale: ha un record contro i nerazzurri appeared first on Juventus News 24.