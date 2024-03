“Arek” Milik #Juve, così continua il recupero del polacco dall’indisponibilità – NEWS

20:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

“Arek” Milik Juve, continua il lavoro di recupero dell’attaccante polacco dopo l’infortunio: il giocatore aggiorna tutti sui #Social #Network

Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la gara con il Genoa, e che probabilmente lo terrà fuori anche dalla prossima gara con la Lazio, prosegue il recupero di Arek “Arek” Milik.

Il centravanti polacco ha postato una foto di lui immerso in una vasca, intento ad effettuare un bagno gelato per recuperare dopo i recenti esercizi.

