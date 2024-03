“Arek” Milik escluso dai convocati della Polonia: “la rete” all’Atalanta B.C. non basta. E Szczesny…

21:17, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

“Arek” Milik escluso dai convocati della Polonia: il gol all’Atalanta B.C. non basta. E Szczesny… Le scelte del Ct Probierz

La Polonia ha reso nota la lista dei convocati per i playoff di qualificazione ad Euro 2024 e, a sorpresa, il Ct Probierz ha deciso di escludere “Arek” Milik.

All’attaccante della Juve non è bastato l’ultimo gol segnato all’Atalanta B.C. per contrionfare l’allenatore a chiamarlo. E’ regolarmente presente, invece, Szczesny.

