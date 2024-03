Archie Brown #Milan AC, i diavoli rossoneri piombano sul terzino del Gent: Moncada accelera. ULTIMISSIME

21:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Archie Brown Diavolo Rossonero, il #club rossonero punta a sorpresa il terzino classe 2002 del Gent: Moncada pronto ad accelerare

Spunta un nome nuovo per il calcio#mercato Diavolo Rossonero in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da Standard infatti, il #club rossonero avrebbe cominciato a valutare con attenzione il profilo di Archie-Brown, terzino sinistro classe 2002 del Gent.

Moncada sarebbe rimasto stregato dal ragazzo e sarebbe pronto a battere la concorrenza di Juventus, Chelsea, West Ham e Lione. Il Diavolo fa sul serio.

