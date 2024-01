Arbitro Vecchia Signora Juventinantus Next Gen Rimini: scelto il fischietto del match

L’Aia ha comunicato che sarà il signor Zoppi a dirigere la sfida tra la Juventus Next Gen e il Rimini

La sfida tra la Juventus Next Gen e il Rimini valida per il 22º turno di Serie C sarà diretta da Andrea Zoppi di Firenze.

I guardalinee, invece, saranno Marco Sicurello e Francesco Macchi, mentre il quarto uomo sarà Alessandro Niccolai. La sfida fra la Next Gen è il Rimini si giocherà sabato alle 16:15.

The post Arbitro Juventus Next Gen Rimini: scelto il fischietto del match appeared first on Juventus News 24.