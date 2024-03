Arbitro Slavia Praga #Milan AC: designato il fischietto del #Big match

13:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Arbitro Slavia Praga Diavolo Rossonero: designato il fischietto del match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League

La UEFA ha reso noti gli arbitri che dirigeranno la sfida tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League.

Arbitra lo svedese Glenn Nyberg, i suoi assistenti saranno i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist. Il quarto uomo Adam Ladebäck, al VAR Dennis Higler e Pol van Boekel.

