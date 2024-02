Arbitro Signora Juve Women Napoli, designato il fischietto del match

L’Aia ha comunicato chi sarà l’arbitro della sfida tra la Juventus Women e il Napoli femminile. Ecco la designazione completa

L’Aia ha comunicato che sarà il Signor Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo a dirigere la gara tra la Juventus Women e il Napoli femminile. Gli assistenti saranno Giorgio Ravera e Simone Biffi.

Pubblicità

Mentre il quarto uomo sarà Daniele Chindamo.

Pubblicità

The post Arbitro Juventus Women Napoli, designato il fischietto del match appeared first on Juventus News 24.