Arbitro Signora Juve Udinese: designato il fischietto del match

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per la 24ª giornata della Serie A. Abisso dirigerà Juve Udinese

Juventus – Udinese Lunedì 12/02 h. 20.45

Abisso

Vecchi – Mastrodonato

IV: Giua

VAR: Marini

AVAR: Aureliano

