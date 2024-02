Arbitro Signora Juve Frosinone, designato il fischietto del match

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di Serie A. La sfida tra la Juve e il Frosinone è affidata a Rapuano

L’Aia ha comunicato che sarà il signor Rapuano a dirigere la gara tra la Juve e il Frosinone di domenica 25 febbraio.

Pubblicità

JUVENTUS – FROSINONE h. 12.30

Pubblicità

Pubblicità

RAPUANO

Pubblicità

MOKHTAR – LAUDATO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI BELLO

The post Arbitro Juve Frosinone, designato il fischietto del match appeared first on Juventus News 24.