Arbitro Sampdoria AC Milan femminile: designato il fischietto del match

Arbitro Sampdoria Milan femminile: designato il fischietto del match in programma domani pomeriggio alle ore 15 a Lo Sciorba. I dettagli

Sono arrivate le decisioni dell’AIA per gli arbitri del turno infrasettimanale di Serie A Femminile 2023-24, con il Milan femminile che affronterà la Sampdoria.

Pubblicità

Si avvia verso la conclusione la fase regolare del campionato e il match tra le blucerchiate e le rossonere è in programma alle ore 15 di mercoledì 14 febbraio 2024 al Lo Sciorba. A dirigere la sfida, che salvo clamorosi ribaltoni si ripeterà nella Poule Salvezza al termine del campionato, sarà sarà il direttore di gara Simone Gauzolino.

Pubblicità

The post Arbitro Sampdoria Milan femminile: designato il fischietto del match appeared first on Milan News 24.