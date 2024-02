Arbitro Rennes AC Milan: designato il fischietto del match di ritorno

Arbitro Rennes Milan: designato il fischietto del match valevole per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League

La UEFA ha reso noto gli ufficiali di gara che dirigeranno il match tra Rennes e Milan, gara in programma giovedì e valevole per il ritorno dei playoff di Europa League 2023-24.

Sarà il portoghese João Pinheiro a dirigere il match, coadiuvato dai due assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Al VAR Tiago Martins e Helder Malheiro, il quarto uomo sarà João António Ferreira Gonçalves.

