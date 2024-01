Arbitro Recanatese Vecchia Signora Juventinantus Next Gen: designato il fischietto del match

Arbitro Recanatese Juventus Next Gen: designato il fischietto del match, valido per la ventesima giornata di Serie C 2023/24

La Juventus Next Gen torna subito in campo, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria con il Pescara. Bianconeri che giocano contro la Recanatese in trasferta nella 20esima giornata di Serie C.

Sarà l’arbitro Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaroa dirigere l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Fumarulo e Andrea Rizzello. Mentre il quarto ufficiale sarà Federico Bruschi.

The post Arbitro Recanatese Juventus Next Gen: designato il fischietto del match appeared first on Juventus News 24.