Arbitro Perugia Signora Juve Next Gen: designato il fischietto del match

La Juventus Next Gen tornerà in campo domenica 25 febbraio alle 16.15 per affrontare il Perugia. Ecco chi sarà l’arbitro del match

Sarà il Signor Giorgio Vergaro della sezione di Bari ad arbitrare la gara tra la Juventus Next Gen e la Lucchese. Gli assistenti, invece, saranno Colavito-Chiavaroli, il quarto uomo sarà D’Andria.

La sfida dei ragazzi di Brambilla sarà in programma domenica 25 febbraio alle 16.15.

