Arbitro Olbia ##Juve #Next #Generation U23, designato il fischietto del match 

15:33, 5 Mar 2024

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per il 12º turno del girone di ritorno di Serie C. Ecco l’arbitro di Olbia Juventus Next Gen

L’Aia ha comunicato che sarà il signor Fabio Rosario Luongo di S.S.C. Napoli a dirigere la sfida tra l’Olbia e la Juventus Next Gen. Ad assisterlo ci saranno Edoardo Maria Brunetti e Alessandro Cassano.

Il quarto uomo, invece, sarà Andrea Pani.

