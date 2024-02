Arbitro Napoli #Juve: designato il fischietto del match

13:32, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Arbitro Napoli Juve: scelto il fischietto del match del Maradona in programma domenica sera. Le designazioni

L’AIA ha comunicato che sarà il signor Mariani a dirigere la gara tra la Juve ed il Napoli di domenica 3 marzo. Di seguito le designazioni del match.

NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

PASSERI – COSTANZO

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: SOZZA

