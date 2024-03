Arbitro #Milan AC Slavia Praga: designato il fischietto del #Big match di San Siro

12:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Arbitro Diavolo Rossonero Slavia Praga: designato il fischietto del match in programma giovedì sera allo stadio San Siro

Giovedì sera il Diavolo Rossonero ospiterà lo Slavia Praga nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League. La UEFA ha reso noto gli arbitri per la sfida di San Siro.

Ad arbitrare Diavolo Rossonero-Slavia Praga sarà il fischietto turco Halil Umut Meler, assistito da Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy; Arda Kardeşler quarto uomo, al Var Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen.

