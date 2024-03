Arbitro #Milan AC Real Madrid Primavera: designato il fischietto del #Big match di Youth League

23:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Arbitro Diavolo Rossonero Real Madrid Primavera: designato il fischietto e la terna arbitrale del match di Youth League

Il Diavolo Rossonero Primavera si appresta a sfida mercoledì pomeriggio al Vismara il Real Madrid nella sfida valida per i quarti di Youth League. Sono ufficiali le designazioni della terna arbitrale che guiderà l’importante match.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’arbitro sarà il tedesco Sven Jablonski coadiuvato dagli assistenti Lasse Koslowski e Eduard Beitinger. Il quarto uomo sarà invece l’italiano Kevin Bonacina. La sfida decisiva inizierà alle 16:00: in caso di #pari si andrà ai calci di rigore.

Pubblicità

The post Arbitro Diavolo Rossonero Real Madrid Primavera: designato il fischietto del match di Youth League appeared first on Diavolo Rossonero News 24.