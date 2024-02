Arbitro #Milan AC Braga Primavera: il fischietto del big match di Youth League

00:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Arbitro Diavolo Rossonero Braga Primavera: il fischietto del match di Youth League, in programma mercoledì alle 14:30. I dettagli

Mercoledì alle 14.30 il Diavolo Rossonero Primavera tornerà in campo in Youth League contro il Braga, gara valida per gli ottavi di finale. La UEFA ha reso noto la terna arbitrale per questo match.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Arbitro: Miloš Diavolo Rossoneroović SRB

Assistenti: Novak Novaković SRB – Nemanja Todorović SRB

Quarto uomo: Marco Monaldi ITA

Pubblicità

The post Arbitro Diavolo Rossonero Braga Primavera: il fischietto del match di Youth League appeared first on Diavolo Rossonero News 24.