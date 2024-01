Arbitro Marinelli espelle Milik per il fallaccio in Vecchia Signora Juventina-Empoli: ma per i quotidiani è insufficiente. Il motivo

Arbitro Marinelli espelle Milik per il fallaccio in Juve Empoli: ma per i giornali è insufficiente. Il motivo della bassa valutazione

Secondo i principali quotidiano sportivi l’arbitro Marinelli non arriva alla sufficienza per la direzione di gara di Juve-Empoli.

Le pagelle di #Marinelli per #JuventusEmpoli: prende 5,5 per #gds e #Tuttosport e 5 per il #CorSport. Doveva sanzionare in campo il rosso a #Milik, salvato dall’intervento del #Var pic.twitter.com/zhPTZxgqOj — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 28, 2024

Il fischietto ha sì espulso Milik per il fallaccio ai danni di un avversario, ma l’ha fatto solo dopo essere stato richiamato dal Var non sanzionando subito col rosso un’entrata violenta e pericolosa.

L’articolo Arbitro Marinelli espelle Milik per il fallaccio in Juve-Empoli: ma per i giornali è insufficiente. Il motivo proviene da Inter News 24.