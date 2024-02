Arbitro Le Iene accusa: «Il contatto Sandro Bastoni-Ranieri era da rigore» #Intervista

Pubblicità

L’arbitro anonimo de Le Iene torna a parlare nel programma di Italia Uno analizzando il contatto tra Bastoni e Ranieri

L’arbitro anonimo de Le Iene analizza, nella puntata che andrà in onda stasera, il contatto tra Bastoni e Ranieri in Fiorentina-Inter.

LE PAROLE – «Due giornate fa, durante Fiorentina Inter, in cui non è stato concesso un calcio di rigore evidente a favore della Fiorentina, per una trattenuta prolungata da parte di Bastoni sul giocatore della Fiorentina Ranieri. In questa azione Bastoni non si preoccupa mai di arrivare a contendere il pallone, ma solo di ostacolare il suo avversario. Qui il Var Marini sarebbe dovuto intervenire per far rivedere l’azione ad Aureliano, l’arbitro in campo».

