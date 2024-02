Arbitro ##Juve Next Gen Gubbio, scelto il fischietto del match

16:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di Serie C. Ecco chi arbitrerà Juventus Next Gen – Gubbio

L’Aia ha comunicato che sarà Gianluca Renzi di Pesaro ad arbitrare la sfida tra la Juventus Next Gen e il Gubbio. Gli assistenti saranno Cosimo Schirinzi e Stefano Peletti.

Mentre il quarto ufficiale sarà Mirko Pelaia della sezione di Pavia.

