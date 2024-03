Arbitro #Juve Genoa C.F.C., scelto il fischietto del match 

13:15, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per il 29º turno di Serie A. Il match Juve – Genoa sarà affidato al Signor Giua

L’Aia, tramite una nota ufficiale, ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 29ª giornata di Serie A. Ecco chi dirigerà Juve – Genoa.

#Juventus F.C.NTUS – GENOA h. 12.30

GIUA

BRESMES – SCARPA

IV: DI BELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: GUIDA

