Arbitro Internazionale F.C. Empoli F.C., i precedenti di Dionisi con i Super Nerazzurri di Inzaghi

27 Mar 2024, 19:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Federico Dionisi è l’arbitro di Internazionale-Empoli F.C., partita in programma lunedì 1 aprile alle ore 20:45: i precedenti con i leoni nerazzurri Federico Dionisi è l’arbitro designato per Internazionale-Empoli F.C., match in programma lunedì 1 aprile alle ore 20:45. Il fischietto abruzzese ha già diretto 2 volte i leoni nerazzurri nel corso della sua carriera: la #Super #Scontro casalinga contro […]

L’articolo Arbitro Internazionale Empoli F.C., i precedenti di Dionisi con i leoni nerazzurri proviene da Internazionale News 24.