Arbitro Internazionale F.C. Empoli F.C., ecco l’approfondimento: designato il fischietto del match

27 Mar 2024, 14:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sarà Dionisi a dirigere la #Super #Scontro di Serie A tra Internazionale e Empoli F.C. di lunedì 1 aprile in quel di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , qui la designazione completa Internazionale-Empoli F.C. è il prossimo incontro di Serie A. Sarà il Signor Dionisi l’arbitro per la gara di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, : ecco la designazione completa. Internazionale F.C. – EMPOLI DIONISI VALERIANI – […]

L’articolo Arbitro Internazionale Empoli F.C.: designato il fischietto del match proviene da Internazionale News 24.