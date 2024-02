Arbitro Fiorentina ##Juve #Femminile Coppa Italia: scelto il fischietto del match

18:17, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Women, domenica, incontrerà la Fiorentina nel match di Coppa Italia valido per la semifinale di andata

L’Aia ha comunicato la destinazione arbitrale della sfida di Coppa Italia femminile tra la Fiorentina e la Juventus Women. A dirigere il match sarà il signor Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Andrea Cravotta e Antonio D’Angelo.

Il quarto uomo sarà, invece, Lorenzo Maccarini.

