Arbitro Fc Internazionale #Juve Primavera U19, designato il fischietto del derby d’Italia

20:18, 5 Mar 2024

Ecco chi si occuperà di dirigere il match della 25^ giornata di campionato Primavera U19 tra Inter e Juve: ecco la squadra di arbitri

Importante impegno per la Juve Primavera U19 guidata da Paolo Montero, che il prossimo sabato 9 marzo troverà l’Inter Primavera U19 presso il Konami Youth Training Centre per la partita valida per la 25ª giornata del campionato Primavera U19 1.

È stato designato l’arbitro per l’incontro che vedrà il fischio d’inizio alle ore 13: sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Roberto D’Ascanio di A.S. Roma 2.

