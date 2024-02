Arbitro AC Milan Rennes: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Rennes: designato il fischietto per il match valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24

Scelta. ufficiale, la Uefa ha designato la squadra arbitrale che dirigerà il match tra Milan e Rennes , valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24 in programma giovedì sera a San Siro:

Pubblicità

Arbitro: Nikola Dabanović (Montenegro)

Pubblicità

Assistenti: Vladan Todorović (Montenegro), Srđan Jovanovic (Montenegro)

Pubblicità

IV uomo: Miloš Bošković (Montenegro)

VAR: Nejc Kajtazovic (Slovenia)

AVAR: Alen Borošak (Slovenia)

The post Arbitro Milan Rennes: designato il fischietto del match appeared first on Milan News 24.