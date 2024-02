Arbitro AC Milan Napoli: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Napoli: designato il fischietto del match, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

Scelta. ufficiale, l’AIA ha designato la squadra arbitrale che dirigerà il match tra Milan e Napoli, valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2023-24 in programma domenica sera a San Siro:

DOVERI

BINDONI – BACCINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERI

