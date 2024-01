Arbitri nel caos, ora Rocchi cambia tutto. E per Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina la scelta non è difficile

Arbitri italiani nel caos, adesso Rocchi è al lavoro per cambiare di nuovo tutto. E verso il big match tra Inter e Juve…

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul caos arbitri che si è scatenato dopo la finalissima di Supercoppa Italiana. Rocchi è tornato al passato, con un gruppo che arbitra stabilmente in A e uno che si occupa invece della B.

Arbitri in forma, affidabili e strutturati, quasi tutti con almeno 40 gare in serie A. Un trend che non cambierà, salvo rarissime eccezioni, nell’arco di tutto il campionato. E con Inter-Juve alle porte, la scelta non dovrebbe cadere lontano da questo terzetto: Guida, Maresca e Mariani.

