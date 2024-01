Arbitri, che caos! L’AIA rischia il commissariamento. E Rocchi dopo la Supercoppa era furioso…

La Supercoppa Italiana ha fatto espoldere una nuova polemica interna all’AIA e al mondo degli arbitri: cosa succede

Un periodo molto difficile per gli arbitri e, dopo la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter, la tensione attorno all’AIA aumenta. «A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. La debolezza degli arbitri quest’anno parla da sola» aveva commentato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo l’infelice direzione di gara di Rapuano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il designatore Rocchi era molto deluso dalla direzione di Rapuano e si sarebbe sfogato con alcune persone molto vicine a lui. Tra i motivi il fatto di aver rimesso la classe arbitrale nella bufera dopo la sua conferenza stampa della settimana scorsa, ma anche per aver riacceso la battaglia politica in seno all’AIA, che vede una fazione capitanata dall’ex presidente Trentalange, dimessosi dopo il caso D’Onofrio, e dall’altra – più che il presidente Pacifici e il vice Zarioli – dalla coppia Rocchi-Orsato, pronta ad imprimere la svolta con il consenso della FIGC. Il quotidiano romano conclude con la possibilità che, in attesa delle votazioni per la nuova presidenza e direttivo, possa essere commissariata, in caso che una delle due fazioni tolga il proprio supporto al direttivo.

