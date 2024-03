Araujo #Milan AC, Laporta lo blinda, la dichiarazione ufficiale: «Fiduciosi di tenerlo, molti pensano che il Barcellona..» #Intervista #News #Ultimora

23:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Tra gli obiettivi del calcio#mercato Diavolo Rossonero nella lista è presente anche Araujo. Il presidente del Barcellona, Laporta, ne ha parlato così Le parole del presidente del Barcellona Laporta sul prossimo #futuro di Araujo, accostato tra le varie al calcio#mercato Diavolo Rossonero: LE PAROLE – «Sono così fiducioso di mantenere Ronald Araújo nel #club. Offerta del Bayern? Molte […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Araujo Diavolo Rossonero, Laporta lo blinda: «Fiduciosi di tenerlo, molti pensano che il Barcellona..» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.