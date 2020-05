Appunti segreti mostrano che l’amministrazione Trump ha bloccato la ricerca sulla cannabis

Un promemoria segreto rilasciato nell’ambito di una recente causa dimostra come l’amministrazione Trump abbia bloccato silenziosamente la ricerca sulla cannabis negli Stati Uniti.

I legislatori come Joe Biden hanno lamentato che non esiste abbastanza ricerca sulla cannabis per porre fine al divieto federale, ma altrettanto spesso gli scienziati hanno lamentato rigide normative del governo federale che impediscono la ricerca legittima.

Dal 1968, gli scienziati che perseguono la ricerca sulla cannabis hanno dovuto ottenere la loro cannabis da una fattoria di 12 acri situata presso l’Università del Mississippi. L’amministrazione Obama ha firmato una legislazione alla fine del 2016 che amplierebbe il numero di strutture che coltivano cannabis per la ricerca, ma la Drug Enforcement Agency non ha concesso alcuna licenza quattro anni dopo.

Grazie a una causa promossa dallo Scottsdale Research Institute (SRI) e dal ricercatore di cannabis Sue Sisley, il pubblico ora capisce perché. Un promemoria segreto del 2018, pubblicato nell’ambito della causa intentata, rivela che l’amministrazione Trump ritiene che il programma di quasi 50 anni nel Mississippi sia sempre stato illegale. In effetti, l’ufficio legale del Dipartimento di Giustizia (OLC) suggerisce che le restrizioni alla ricerca sulla cannabis non sono abbastanza dure.

La questione ruota attorno alla Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sulla legge sui narcotici . Secondo l’interpretazione dell’OLC del trattato ONU, solo una entità del governo federale può gestire le droghe coltivate a fini di ricerca. Il National Institute of Drug Abuse (NIDA) gestisce il programma dell’Università del Mississippi mentre il piano di Obama passerebbe attraverso la DEA. Inoltre, sia NIDA che DEA hanno diviso le responsabilità di supervisione della marijuana con licenza federale da diversi decenni. In base a questi programmi, l’OLC ha stabilito che nessuna agenzia “possiede” la marijuana coltivata per la ricerca, una clausola richiesta dal trattato internazionale.

In sostanza, la nota OLC afferma che il governo federale degli Stati Uniti ha infranto il diritto internazionale per circa 50 anni.

“Concludiamo che la DEA deve cambiare le sue pratiche attuali e la politica che ha annunciato nel 2016 per conformarsi alla Convenzione unica”, si legge nel promemoria. “La DEA deve adottare un quadro in cui acquista e prende possesso dell’intera coltura di marijuana di ciascun licenziatario dopo la raccolta. Inoltre, la DEA deve generalmente monopolizzare l’importazione, l’esportazione, il commercio all’ingrosso e il mantenimento delle scorte di marijuana legalmente coltivata. “

Il fatto che la DEA non concedesse licenze di marijuana a fini di ricerca è emerso per la prima volta nel 2018. L’ex procuratore generale Jeff Sessions aveva inizialmente ostacolato questo processo, un atto atipico, in quanto il precedente procuratore generale non si era mai coinvolto nel programma di ricerca. I legislatori come Sens. Orrin Hatch e Kamala Harris hanno inviato una lettera al DOJ e Sessions, noto per essere un crociato anti-cannabis da molto tempo, chiedendo loro di smettere di bloccare la ricerca sulla marijuana. Questo promemoria segreto chiarisce ora la sospensione della DEA nel concedere licenze di marijuana.

La causa di Sisley sosteneva che la marijuana fornita da NIDA non era adatta alla ricerca. Un’analisi di laboratorio indipendente ha rilevato che questi campioni di cannabis erano ammuffiti e non assomigliavano a ciò che i consumatori avrebbero acquistato nei negozi. Al rilascio del memo OLC, l’SRI e Sisley hanno sostenuto che mantenere segreto questo memo e bloccare la ricerca sulla cannabis merita un serio esame.

“In breve, il fatto che una reinterpretazione segreta di un trattato internazionale del 1961 abbia bloccato l’avanzamento della scienza della marijuana in questo paese negli ultimi tre anni è assurdo”, ha affermato lo Scottsdale Research Institute in una nota . “Consentire agli scienziati americani di coltivare o acquisire marijuana coltivata in questo paese in base alla rigida regolamentazione e supervisione della DEA è pro-scienza, pro-veterano e applicazione della legge. Mette l’America al primo posto e promuove la salute e la sicurezza pubblica “.

