Apple ha recentemente rilasciato iOS 17.1, un aggiornamento del sistema operativo che introduce una serie di nuove funzionalità e correzioni di bug, principalmente mirate ai modelli delle serie 14 e 15. Questo aggiornamento è disponibile per tutti i dispositivi compatibili con iOS 17, a partire da iPhone X e iPhone SE del 2020 in poi.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda AirDrop, la funzione di trasferimento wireless di dati tra dispositivi Apple. Con iOS 17.1, i limiti di distanza in AirDrop sono stati rimossi. Ora è possibile completare il trasferimento di file anche quando i dispositivi sono fuori dal raggio d’azione, utilizzando la connettività Wi-Fi o dati mobili per file di dimensioni considerevoli.

Inoltre, sono state apportate modifiche alla modalità StandBy. Questa modalità trasforma il telefono in uno schermo informativo durante la ricarica in modalità orizzontale. Con l’aggiornamento, ora è possibile scegliere se spegnere automaticamente lo schermo dopo 20 secondi o mantenerlo sempre acceso. Questa opzione è disponibile solo per i telefoni compatibili, tra cui iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Per i modelli della serie 15 che lo supportano, iOS 17.1 presenta miglioramenti al tasto Azione laterale. Grazie al sensore di prossimità, il dispositivo rileva se è nella tasca dell’utente e impedisce attivazioni accidentali del pulsante. Se l’utente desidera utilizzare il tasto in tasca, è necessaria una pressione prolungata per attivare la funzione assegnata.

Altre piccole migliorie includono un’icona per la Torcia attiva sui dispositivi iPhone con Dynamic Island, semplificando così il suo spegnimento. È ora anche possibile selezionare un album specifico per la rotazione casuale delle immagini sullo schermo di blocco, anziché avere una selezione casuale tra tutte le immagini presenti sul dispositivo.

Oltre alle nuove funzionalità, iOS 17.1 include anche correzioni software importanti. Queste correzioni risolvono problemi segnalati dagli utenti, come il burn-in del display su iPhone 15 Pro Max e malfunzionamenti relativi alla ricerca in Messaggi. È stato anche risolto un bug che riguardava la visualizzazione delle immagini sui nuovi iPhone 15.

Tuttavia, vale la pena notare che iOS 17.1 non presenta l’app Journal, annunciata durante l’evento WWDC di giugno. Nonostante questa mancanza, l’aggiornamento offre una serie di miglioramenti significativi e correzioni di bug, rendendo l’esperienza degli utenti Apple ancora migliore. Pertanto, se possiedi un dispositivo compatibile, è consigliabile eseguire l’aggiornamento a iOS 17.1 per godere di tutte le nuove funzionalità e miglioramenti offerti da Apple.