Appiano Gentile Fc Internazionale: ripresa degli allenamenti, testa al Genoa

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Bologna ieri sera, ha continuato ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida in campionato contro il Lecce.

In vista del match di campionato contro il Genoa, ecco la situazione ad Appiano Gentile: lavoro a parte ma sul campo per Dumfries, in relazione ai prossimi giorni, Inzaghi deciderà se portarlo a Genova per averlo in panchina. Hanno lavorato in palestra Lautaro e Dimarco, per loro l’obiettivo è recuperare per Verona.

QUESTE LE IMMAGINI DELL’ULTIMO ALLENAMENTO.

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Lautaro Martinez: Risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

Sanchez: affaticamento muscolare

De Vrij: risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra

Dumfries: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra

Cuadrado: tendinite, si opera

Probabile formazione Genoa Inter

In attesa di aggiornamenti

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

Nessuno squalificato.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri

Nessuno.

Genoa Inter streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Genoa Inter si disputerà venerdì 29 dicembre alle 20.45 e verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di Dazn.

Calendario Serie A 2023/2024: le partite in programma

Inter-Monza 19 agosto Cagliari-Inter, 27 agosto Inter-Fiorentina, 3 settembre Inter-Milan, 17 settembre Empoli – Inter, 24 settembre Inter – Sassuolo, 27 settembre Salernitana – Inter, 1 ottobre Inter – Bologna, 8 ottobre Torino – Inter, 22 ottobre Inter – Roma, 29 ottobre Atalanta – Inter, 5 novembre Inter – Frosinone, 12 novembre Juventus – Inter, 26 novembre Napoli – Inter, 3 dicembre Inter – Udinese, 10 dicembre Lazio – Inter, 17 dicembre Inter – Lecce, 23 dicembre Genoa – Inter, 30 dicembre Inter – Hellas Verona, 7 gennaio Monza – Inter, 14 gennaio Inter – Atalanta, 21 gennaio Fiorentina – Inter, 28 gennaio Inter – Juventus, 4 febbraio Roma – Inter, 11 febbraio Inter – Salernitana, 18 febbraio Lecce – Inter, 25 febbraio Inter – Genoa, 3 marzo Bologna – Inter, 10 marzo Inter – Napoli, 17 marzo Inter – Empoli, 30 marzo Udinese – Inter, 7 aprile Inter – Cagliari, 14 aprile Milan – Inter, 21 aprile Inter – Torino, 28 aprile Sassuolo – Inter, 5 maggio Frosinone – Inter, 12 maggio Inter – Lazio, 19 maggio Hellas Verona – Inter, 26 maggio

Classifica Serie A 2023/2024

La classifica di Serie A valida per il campionato 2023/2024 aggiornata all’ultimo turno di campionato.

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Fiorentina 27

Napoli 27

Atalanta 26

Roma 25

Torino 23

Lazio 21

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Hellas Verona 11

Salernitana 8

