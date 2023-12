Appiano Gentile Fc Internazionale: oggi la sfida contro il Napoli

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio ottenuto in Champions League contro il Benfica per 3 a 3, è tornata ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida di campionato contro il Napoli in programma per questa sera. Quasi tutto pronto allo stadio Maradona, con il fischio d’inizio del match che arriverà alle 20:45.

LE IMMAGINI DELL’ULTIMO ALLENAMENTO.

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Pavard: trauma al ginocchio sinistro

Bastoni: problema al polpaccio

Probabile formazione Napoli-Inter

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All.: Inzaghi.

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

Nessuno squalificato.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri

Nessuno.

Napoli-Inter streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Ma dove sarà possibile vedere la partita? Dalle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv in esclusiva su DAZN. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite l’app di DAZN, accessibile da smartphone, tablet e smart tv.

Calendario Serie A 2023/2024: le partite in programma

L’articolo Appiano Gentile Inter: oggi la sfida contro il Napoli proviene da Inter News 24.