Appiano Gentile Fc Internazionale: Mister Inzaghi ha scelto, ecco la probabile con la Salernitana

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile.

Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi continua ad allenarsi verso il prossimo incontro con la Salernitana. Quest’oggi il tecnico dei nerazzurri ha provato una formazione inedita proprio per affrontare l’avversario granata.

Sommer in porta, davanti a lui ecco Pavard con de Vrij e Bastoni. A centrocampo le scelte potrebbero ricadere su: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto. In attacco ecco la sorpresa, tandem inedito: Thuram, Arnautovic

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Cuadrado: tendinite, si opera

Frattesi: risentimento muscolare, da valutare

Acerbi: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra

Probabile formazione Inter Salernitana

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

Nessuno.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri

Bastoni

Inter Salernitana streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Il confronto tra Inter e Salernitana, previsto per la 25a giornata della Serie A il 16 febbraio alle 21.00 a San Siro, sarà uno dei più attesi del campionato. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e Sky, accessibili attraverso l’app su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Calendario Serie A 2023/2024: le partite in programma

Inter-Monza 19 agosto Cagliari-Inter, 27 agosto Inter-Fiorentina, 3 settembre Inter-Milan, 17 settembre Empoli – Inter, 24 settembre Inter – Sassuolo, 27 settembre Salernitana – Inter, 1 ottobre Inter – Bologna, 8 ottobre Torino – Inter, 22 ottobre Inter – Roma, 29 ottobre Atalanta – Inter, 5 novembre Inter – Frosinone, 12 novembre Juventus – Inter, 26 novembre Napoli – Inter, 3 dicembre Inter – Udinese, 10 dicembre Lazio – Inter, 17 dicembre Inter – Lecce, 23 dicembre Genoa – Inter, 30 dicembre Inter – Hellas Verona, 7 gennaio Monza – Inter, 14 gennaio Inter – Atalanta, 21 gennaio Fiorentina – Inter, 28 gennaio Inter – Juventus, 4 febbraio Roma – Inter, 11 febbraio Inter – Salernitana, 18 febbraio Lecce – Inter, 25 febbraio Inter – Genoa, 3 marzo Bologna – Inter, 10 marzo Inter – Napoli, 17 marzo Inter – Empoli, 30 marzo Udinese – Inter, 7 aprile Inter – Cagliari, 14 aprile Milan – Inter, 21 aprile Inter – Torino, 28 aprile Sassuolo – Inter, 5 maggio Frosinone – Inter, 12 maggio Inter – Lazio, 19 maggio Hellas Verona – Inter, 26 maggio

Classifica Serie A 2023/2024

La classifica di Serie A valida per il campionato 2023/2024 aggiornata all’ultimo turno di campionato.

Inter 60 punti (23 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 52 (24)

Atalanta 42 (23)

Bologna 39 (23)

Roma 38 (24)

Fiorentina 37 (23)

Lazio 37 (23)

Napoli 35 (23)

Torino 33 (23)

Monza 30 (24)

Genoa 29 (24)

Lecce 24 (24)

Frosinone 23 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Udinese 19 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)

