Appiano Gentile Fc Internazionale: Inter a lavoro in vista del match VS la Vecchia Signora Juventina

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.

Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata anche oggi ad Appiano Gentile per preparare il match di domenica sera contro la Juve. Focus sullo scontro diretto contro i bianconeri (le immagini della seduta odierna alla Pinetina).

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Cuadrado: tendinite, si opera

Probabile formazione Inter Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

Nessuno.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri

Bastoni

Inter Juve streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Il confronto tra l’Inter e la Juve, previsto per la 23a giornata della Serie A il 4 febbraio alle 20.45 a San Siro, sarà uno dei più seguiti del campionato. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, accessibile attraverso l’app su smart TV e in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Calendario Serie A 2023/2024: le partite in programma

Inter-Monza 19 agosto Cagliari-Inter, 27 agosto Inter-Fiorentina, 3 settembre Inter-Milan, 17 settembre Empoli – Inter, 24 settembre Inter – Sassuolo, 27 settembre Salernitana – Inter, 1 ottobre Inter – Bologna, 8 ottobre Torino – Inter, 22 ottobre Inter – Roma, 29 ottobre Atalanta – Inter, 5 novembre Inter – Frosinone, 12 novembre Juventus – Inter, 26 novembre Napoli – Inter, 3 dicembre Inter – Udinese, 10 dicembre Lazio – Inter, 17 dicembre Inter – Lecce, 23 dicembre Genoa – Inter, 30 dicembre Inter – Hellas Verona, 7 gennaio Monza – Inter, 14 gennaio Inter – Atalanta, 21 gennaio Fiorentina – Inter, 28 gennaio Inter – Juventus, 4 febbraio Roma – Inter, 11 febbraio Inter – Salernitana, 18 febbraio Lecce – Inter, 25 febbraio Inter – Genoa, 3 marzo Bologna – Inter, 10 marzo Inter – Napoli, 17 marzo Inter – Empoli, 30 marzo Udinese – Inter, 7 aprile Inter – Cagliari, 14 aprile Milan – Inter, 21 aprile Inter – Torino, 28 aprile Sassuolo – Inter, 5 maggio Frosinone – Inter, 12 maggio Inter – Lazio, 19 maggio Hellas Verona – Inter, 26 maggio

Classifica Serie A 2023/2024

La classifica di Serie A valida per il campionato 2023/2024 aggiornata all’ultimo turno di campionato.

Inter 54*

Juventus 53

Milan 46

Atalanta 36*

Roma 35

Fiorentina 34*

Lazio 34*

Bologna 33*

Napoli 32*

Torino 31*

Genoa 28

Monza 28

Frosinone 23

Lecce 21

Sassuolo 19*

Hellas Verona 18

Udinese 18

Cagliari 18

Empoli 17

Salernitana 12

*Una partita in meno

L’articolo Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista del match contro la Juve proviene da Inter News 24.