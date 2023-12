Appiano Gentile Fc Internazionale: Inter a lavoro in vista del Bologna, out ancora Sanchez

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria ottenuta in campionato contro la Lazio, adesso pensa al prossimo match di Coppa Italia contro il Bologna, che andrà in scena mercoledì sera. La squadra si è ritrovata oggi alla Pinetina per il classico allenamento del giorno dopo un match: scarico per chi ha giocato, allenamento normale per i calciatori che non sono stati utilizzati. Ancora affaticato Sanchez, salterà la sfida contro i rossoblù. Verso il forfait anche Dumfries e de Vrij che oggi hanno lavorato a parte, ma sono in miglioramento.

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Sanchez: affaticamento muscolare

De Vrij: risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra

Dumfries: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra

Cuadrado: tendinite, si opera

Probabile formazione Inter Bologna

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

Nessuno squalificato.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri

Nessuno.

Inter Bologna streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Inter-Bologna si disputerà mercoledì 20 dicembre alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di Mediaset Infinity.

Calendario Serie A 2023/2024: le partite in programma

Inter-Monza 19 agosto Cagliari-Inter, 27 agosto Inter-Fiorentina, 3 settembre Inter-Milan, 17 settembre Empoli – Inter, 24 settembre Inter – Sassuolo, 27 settembre Salernitana – Inter, 1 ottobre Inter – Bologna, 8 ottobre Torino – Inter, 22 ottobre Inter – Roma, 29 ottobre Atalanta – Inter, 5 novembre Inter – Frosinone, 12 novembre Juventus – Inter, 26 novembre Napoli – Inter, 3 dicembre Inter – Udinese, 10 dicembre Lazio – Inter, 17 dicembre Inter – Lecce, 23 dicembre Genoa – Inter, 30 dicembre Inter – Hellas Verona, 7 gennaio Monza – Inter, 14 gennaio Inter – Atalanta, 21 gennaio Fiorentina – Inter, 28 gennaio Inter – Juventus, 4 febbraio Roma – Inter, 11 febbraio Inter – Salernitana, 18 febbraio Lecce – Inter, 25 febbraio Inter – Genoa, 3 marzo Bologna – Inter, 10 marzo Inter – Napoli, 17 marzo Inter – Empoli, 30 marzo Udinese – Inter, 7 aprile Inter – Cagliari, 14 aprile Milan – Inter, 21 aprile Inter – Torino, 28 aprile Sassuolo – Inter, 5 maggio Frosinone – Inter, 12 maggio Inter – Lazio, 19 maggio Hellas Verona – Inter, 26 maggio

Classifica Serie A 2023/2024

La classifica di Serie A valida per il campionato 2023/2024 aggiornata all’ultimo turno di campionato.

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Fiorentina 27

Napoli 27

Atalanta 26

Roma 25

Torino 23

Lazio 21

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 16

Cagliari 13

Udinese 13

Empoli 12

Hellas Verona 11

Salernitana 8

