Appiano Gentile Fc Internazionale: il giorno dopo il successo VS la Lazio, a lavoro per la finale col SS Napoli

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi si trova a Riyadh, in Arabia Saudita, dove ieri ha vinto per 3 a 0 in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Giornata d’allenamento per i nerazzurri, non c’è un momento da perdere per preparare la sfida di lunedì sera, la finale contro il Napoli.

Nella giornata di oggi, alla vigilia della finale col Napoli, Bastoni ha riportato un leggero affaticamento che mette in discussione la sua presenza domani. Tutto ok, invece, per Calhanoglu.

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Cuadrado: tendinite, si opera

Probabile formazione Inter-Lazio

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

Nessuno squalificato.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri

Barella.

Inter-Lazio streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

La semifinale della Supercoppa Italiana 2024 tra Inter e Lazio è programmata per venerdì 19 gennaio alle ore 20 (fuso orario italiano) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Canale 5, mentre su Infinity sarà possibile seguirlo tramite l’app dedicata o in streaming sul sito mediasetplay.mediaset.it.

