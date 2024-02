Appiano Gentile Fc Internazionale: i Inter tornano a lavoro il giorno dopo la vittoria sulla Salernitana

Pubblicità

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile

Allenamento Inter, le ultime da Appiano Gentile

L’Inter di Simone Inzaghi non fa nemmeno in tempo a godersi la vittoria contro la Salernitana che già pensa al match di Champions League con l’Atletico Madrid. I nerazzurri infatti quest’oggi si sono allenati specificatamente in previsione di quella gara.

Da segnalare il lavoro personalizzato che hanno svolto i due calciatori infortunati: Francesco Acerbi e Juan Cuadrado.

Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra

Cuadrado: tendinite, si opera

Acerbi: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra

Probabile formazione Inter Atletico Madrid

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Squalificati Inter: chi salta il prossimo match

Nessuno.

Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri

//

Inter Atletico Madrid streaming LIVE e diretta TV: dove vederla

Il confronto tra Inter e Atletico Madrid, valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. Gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida anche su Sky Sport. Match disponibile in streaming su Sky Go e sull’app di Mediaset Inifinity.

