Pubblicità

Le novità inerenti alla seduta tattica svolta quest’oggi dalla squadra di Simone Inzaghi nel proprio quartier generale. Ecco cosa filtra in vista di Inter-Salernitana La formazione vicecampione d’Europa in carica si è ritrovata questa mattina sul manto erboso di Appiano Gentile per preparare il prossimo match di campionato, in programma venerdì sera al ‘Meazza’ alle … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Appiano: anche Frattesi in gruppo, perché Audero ha saltato l’allenamento è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.