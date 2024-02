Antonio Conte, l’ex Fc Internazionale allo scoperto: quella cosa la odia proprio

Pubblicità

Antonio Conte non usa mai giri di parole, l’ex allenatore dell’Inter ha svelato un qualcosa che odia, figlio del suo carattere

Tutto o niente. Antonio Conte non usa mai giri di parole e quando parla non ha peli sulla lingua. In una lunga intervista rilasciata nella giornata di ieri al The Telegraph, l’ex allenatore dell’Inter ha parlato del suo carattere, confessando tra l’altro di odiare le bugie.

IL MIO CARATTERE – «Io sono così. Odio le bugie. Questo a volte può aiutarmi o a volte può ferirmi. Ma preferisco restare in silenzio piuttosto che dire una bella bugia, anche nel rapporto con i miei giocatori. Durante la stagione può succedere che tu abbia bisogno di un dialogo onesto che può essere positivo o negativo. Lo so benissimo, anch’io sono stato giocatore e alcuni allenatori mi hanno detto belle bugie per tenermi calmo. Non voglio questo tipo di situazione. So molto bene che quando hai queste conversazioni oneste con i giocatori, nel primo momento possono essere un po’ arrabbiati. Poi, per mia esperienza, il tempo aiuta il giocatore ad apprezzarti. Erano arrabbiati, ma poi apprezzano l’onestà».

