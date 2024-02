Antonio Conte a nudo: «Il mio sogno? Ve lo svelo, ecco la mia ambizione» #Intervista

Pubblicità

Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter, ha svelato il suo preciso sogno in una lunga intervista al quotidiano The Telegraph, ecco il segreto

IL SOGNO – «Mio padre mi ha spinto a rientrare in fretta, ma è importante ricaricarsi, fisicamente e mentalmente. Adesso il mio unico problema è che ho troppa energia e sto dando fastidio a mia moglie! La gente pensa che sia semplice, ma devi restare nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni, un club pronto a fare l’ultimo passo per vincere la Champions League. Vorrei regalare questa gioia a mio padre. Mi ha detto ‘Voglio vederti sollevare la Champions League’. Non è semplice, ma tutti possono avere un sogno».

