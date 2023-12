L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha commentato così l’iniziativa Legend Series in Georgia

Intervenuto ai canali ufficiali dell’Inter, l’AD Alessandro Antonello si è espresso cos’ riguardo all’iniziativa a cui parteciperanno alcune leggende nerazzurre, “Legend Series“, che si terrà a marzo in Georgia.

LE PAROLE – «Siamo entusiasti di tornare in Georgia, dove l’Inter non scende in campo dagli Anni Settanta. Questo incontro è una grande opportunità: le nostre Legend affronteranno grandi campioni della storia georgiana, inoltre rappresenta un momento per rafforzare il legame tra i nostri due paesi. Eventi sportivi come questo catalizzano l’attenzione anche delle nuove generazioni, oltre a quella di tutti coloro che in passato hanno potuto ammirare questi grandi campioni».

L’articolo Antonello su Legend Series: «Opportunità per rafforzare il legame tra i paesi» proviene da Inter News 24.