Il proibizionismo non è solo un problema di consumo, ma una questione di giustizia sociale. La criminalizzazione delle sostanze ha colpito in modo sproporzionato le fasce più vulnerabili della popolazione, portando a incarcerazioni ingiuste e discriminazioni. Negli Stati Uniti, per esempio, le politiche proibizioniste hanno storicamente colpito in modo più duro le comunità afroamericane e ispaniche, nonostante i tassi di consumo siano simili a quelli della popolazione bianca. In Italia, il proibizionismo ha creato un sistema che intasa i tribunali con processi inutili, distogliendo le risorse dalla lotta contro reati ben più gravi. Legalizzare e regolamentare significa anche garantire diritti a chi oggi viene perseguitato per scelte personali che non nuocciono alla società. Il cambiamento è necessario e possibile, ma serve un’azione decisa da parte di cittadini, attivisti e politici.

Associazione FreeWeed Board

