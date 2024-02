Anticipi e posticipi Serie A 28ª-30ª giornata, UFFICIALE: quando gioca la Signora Juve e dove vederla in tv

Anticipi e posticipi Serie A 28ª-30ª giornata, UFFICIALE: quando gioca la Juve e dove vederla in tv, tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 28ª alla 30ª giornata di Serie A e la relativa programmazione tv. Ecco quando gioca la Juve.

28ª GIORNATA

08/03/2024 Venerdì 20.45 NAPOLI−TORINO DAZN/SKY

09/03/2024 Sabato 15.00 CAGLIARI−SALERNITANA DAZN

09/03/2024 Sabato 15.00 SASSUOLO−FROSINONE DAZN

09/03/2024 Sabato 18.00 BOLOGNA−INTER DAZN

09/03/2024 Sabato 20.45 GENOA−MONZA DAZN/SKY

10/03/2024 Domenica 12.30 LECCE−HELLAS VERONA DAZN/SKY

10/03/2024 Domenica 15.00 MILAN−EMPOLI DAZN

10/03/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-ATALANTA DAZN

10/03/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA-ROMA DAZN

11/03/2024 Lunedì 20.45 LAZIO−UDINESE DAZN

29ª GIORNATA

15/03/2024 Venerdì 20.45 EMPOLI−BOLOGNA DAZN/SKY

16/03/2024 Sabato 15.00 MONZA−CAGLIARI DAZN

16/03/2024 Sabato 15.00 UDINESE−TORINO DAZN

16/03/2024 Sabato 18.00 SALERNITANA−LECCE DAZN

16/03/2024 Sabato 20.45 FROSINONE−LAZIO DAZN/SKY

17/03/2024 Domenica 12.30 JUVENTUS−GENOA DAZN/SKY

17/03/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-MILAN DAZN

17/03/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

17/03/2024 Domenica 18.00 ROMA−SASSUOLO DAZN

17/03/2024 Domenica 20.45 INTER−NAPOLI DAZN

30ª GIORNATA

30/03/2024 Sabato 12.30 NAPOLI−ATALANTA DAZN

30/03/2024 Sabato 15.00 CAGLIARI-HELLAS VERONA DAZN/SKY

30/03/2024 Sabato 15.00 TORINO−MONZA DAZN

30/03/2024 Sabato 18.00 LAZIO−JUVENTUS DAZN

30/03/2024 Sabato 20.45 FIORENTINA−MILAN DAZN/SKY

01/04/2024 Lunedì 12.30 BOLOGNA−SALERNITANA DAZN/SKY

01/04/2024 Lunedì 15.00 GENOA−FROSINONE DAZN

01/04/2024 Lunedì 15.00 SASSUOLO−UDINESE DAZN

01/04/2024 Lunedì 18.00 LECCE−ROMA DAZN

01/04/2024 Lunedì 20.45 INTER−EMPOLI DAZN

